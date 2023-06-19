Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.
RAKAM BELİRLENMEDİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:
"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."
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