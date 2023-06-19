Son Dakika... Asgari ücrete ara zam için ikinci buluşma sona erdi: Rakam belirlenmedi!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 19.06.2023 - 12:53

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Türk-İş temsilcisi Ramazan Ağar toplantının ardından ilk açıklamayı gerçekleştirdi. Türk-İş Genel Mali Sekreti Ağar, “İşveren tarafında ya da hükümet tatafinda herhangi bir rakam ortaya konmadı. Biz de söylemedik işin doğrusu” dedi.

Ağar sözlerinin devamında görüşmeleri bu hafta sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

BAKAN IŞIKHAN SENDİKA BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Komisyon toplantısının ardından, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

İLK TOPLANTI GEÇEN HAFTA GERÇEKLEŞTİ

İlk toplantı geçtiğimiz hafta salı günü gerçekleşmişti. İlk toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.