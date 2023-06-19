DİSK asgari ücrete dair taleplerini açıkladı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 14:26

Güncelleme: 19.06.2023 - 14:26

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin tespit ve taleplerini açıkladı.

DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önerilerini açıklayan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret belirlenirken bir evde iki kişinin çalışması halinde o eve yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalıdır” diyerek BİSAM’ın son açıkladığı yoksulluk sınırına işaret etti.

BİSAM’ın dört gün önce açıkladığı yoksulluk sınırı verisi 34 bin 838 TL idi.

Başkan Çerkezoğlu asgari ücrete dair atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: