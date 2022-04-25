Ömer Çelik'ten hayat pahalılığının bitişi için tarih: Yavaş yavaş düzelme başlayacak
AKP’nin enflasyon ön görüleri kendi içinde de farklılık gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, “Aralık ayına kadar sürecek” derken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Bayramdan sonra hayat pahalılığı azalmaya başlayacak” dedi.
TÜİK'in yüzde 61.14 ENAG'ın ise yüzde 142.63 açıkladığı enflasyonun çözümü için iktidar partisinin verdiği tarih sürekli değiştiriliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun öngörüsünü önce ocak ayı daha sonra nisan olarak açıklamıştı. Son hedefini ise aralık olarak açıkladı. Ekonomistler Nebati’nin baz etkisinden medet umar hale geldiğini belirterek 2022’yi gözden çıkardığı yorumunu yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, dün yaptığı açıklamada enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin," Ukrayna Savaşı ile birlikte tedarik zincirinde ortaya çıkan problemler, dünyada pek çok ülkede on yıllardır görülmemiş enflasyon rakamları görünüyor" dedi.
"Yaşananlar bizi de etkiliyor" diyen Çelik, enflasyon rakamlarında düşüş için bayram sonrasını işaret etti.
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