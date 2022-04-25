AKP'li Ömer Çelik: 'Yaşananlar bizi de etkiliyor'
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, hayat pahalılığının farkında olduklarını belirterek "Yaşananlar tabii bizi de etkiliyor. Şimdi göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği Üsküdar Buluşmaları'na katıldı. Hayat pahalılığının ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
Türkiye'yi çok borçlu, enflasyonun, cari açığın çok yüksek olduğu, milli gelirin çok düşük kaldığı noktalardan aldıklarını savunan Çelik, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyasetler Türkiye'yi çok güçlü yerlere taşıdı. Şimdi de bir türbülansın içerisinden geçiyoruz. Ukrayna Savaşı ile birlikte tedarik zincirinde ortaya çıkan problemler, dünyada pek çok ülkede on yıllardır görülmemiş enflasyon rakamları görünüyor. Yaşananlar tabii bizi de etkiliyor. Şimdi göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak. Ondan sonra da bunu kademe kademe hep beraber göreceğiz.
'PAZARDA GÜNDEM NEDİR, GENÇ KARDEŞLERİMİZİN GÜNDEMİ NEDİR FARKINDAYIZ'
Şundan emin olun, biz çarşıda, pazarda gündem nedir, genç kardeşlerimizin gündemi nedir farkındayız ve bunları her gün değerlendiriyoruz. Daha önce nasıl çözüm bulduysak şu anda dünyanın içerisinden geçtiği bu türbülansın olumsuz yansımalarını da ortadan kaldıracak şekilde güçlü çözümler bulacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın"
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