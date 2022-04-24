Bakan Nebati İSO Meclisi'nin toplantısına katılacak

24 Nisan 2022 Pazar, 00:00

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin bugün (27 Nisan Çarşamba günü) saat 17.00'de gerçekleştireceği toplantıya konuk olarak katılacak. Nisan ayı olağan toplantısı, “Katma Değerli Yenilikçi Üretim ile Küresel Değer Zincirlerinde Üst Sıralara Çıkmak İçin Yatırım, Üretim ve İhracat Odaklı Ekonominin Türkiye İçin Önemi” gündemiyle gerçekleştirilecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Nebati, geçen günlerde de ABD'de Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıya katılmıştı.

Nebati, "ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda, sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik" ifadesini kullanmıştı.

Toplantıda şirketlerin Türkiye'de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgi verdiklerini ve "neden Türkiye'ye yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını" aktarmıştı.