Omicron varyantı Bitcoin’i de etkiledi: Sebebi belli oldu
Omicron varyantının piyasalara yönelik negatif etkisi kripto dünyasını da etkiledi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan varyantla ilgili yapılan açıklamanın ardından Bitcoin, cuma günü neredeyse yüzde 8 düştü.
Yeni varyantla birlikte Avrupa’da vaka sayılarındaki artış da ekonomiler için tedirgin edici oldu. Pek çok ülkenin yeniden kısıtlamalar ve seyahat yasakları uygulaması da piyasaları paniğe sevk etti. Borsalar değer kaybetti. Piyasalardaki panik, kripto dünyasını da etkiledi.
YÜZDE 20 DÜŞTÜ
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 12 Ekim’den bu yana en düşük seviyesi olan 54 bin 500 seviyesinin altında düşerek yüzde 8 değer kaybı yaşadı. Ayrıca cuma günkü fiyat aralığı 20 Eylül’den bu yana en büyük bir günlük düşüş olarak gerçekleşti.
Bitcoin’deki düşüşün sebebi olarak ise yatırımcıların ekonomiyi olumsuz etkileyeceği düşünülen bu tür durumlarda menkul kıymetleri ve riskli varlıklar olarak görülen kripto paraları terk etmesi gösteriliyor.
EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ
Bitcoin, bu ayın başında tarihi zirvesini görerek 69 bin doların üstüne çıkmıştı. Bitcoin’deki son fiyat, zirveden yüzde 20 geride.
Bu sırada, Bitcoin’deki düşüş diğer coinleri de etkiledi. Piyasa değerine göre ikinci en büyük olan Ethereum, yüzde 11,6’ya varan bir düşüşle bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.
-Sözcü
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