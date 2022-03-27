CHP Milletvekili Mahmut Tanal açıkladı: Önce destek sonra icra

27 Mart 2022 Pazar, 02:00

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bir kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın koronavirüs salgını sürecinde dağıttığı temel ihtiyaç destek kredisi taksitlerini ödemediği gerekçesiyle çok sayıda yurttaş hakkında icra takibi başlattığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdiğini, ancak henüz yanıt alamadığını hatırlatan Tanal, şöyle devam etti:

“Salgın tedbirlerinin uygulandığı süreçte ihtiyaç sahibi yurttaşlara 3 bin TL, 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL’ye kadar destek kredisi dağıtılmıştı. Bu bankanın verdiği destek kredisi miktarı toplamda kaç TL’dir? Destek kredisinden yararlanan vatandaş sayısı kaçtır? Salgın nedeniye ev hanımı statüsündeki yurttaşlara verilen temel ihtiyaç kredisi toplamda kaç TL’dir, Temel ihtiyaç destek kredisi taksitlerini hiç ödemediği ya da kredi taksitlerini aksattığı gerekçesiyle icraya verilen vatandaş sayısı kaçtır! İcraya verilen ev hanımı statüsündeki yurttaş sayısı kaçtır?” Tanal ayrıca, o dönem karşılıksız nakdi yardımda bulunulması çağrıları yaptıklarını hatırlattı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kendisine iletilen 220 soru önergesinden yalnızca 8 tanesini yanıtladığı ortaya çıkarken, Ziraat Bankası’nın hakkında icra takibi başlattığı ve Cumhuriyet’in ulaştığı ev hanımları ise eve gelen icra takipleriyle şaşırdıklarını ifade ettiler.