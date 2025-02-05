Önce yasa, sonra sözleşme!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:39

Ağustosta gerçekleştirilecek 2026-2027 yıllarını kapsayan sözleşme görüşmelerinin yeni yasayla yapılmasını talep etti.

Bu yılın ikinci yarısında milyonlarca memur ile memur emeklisini zor bir dönem bekliyor. Anlaşma olmadığında gidilen “hakem kurulu”nun hükümetin önerisini aynen kabul etmesi ve kararının kesin nitelik taşıması, buna karşın memur sendikalarının itiraz ve grev hakkı bulunmaması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nı yeniden gündeme getirdi.

Sözleşme masasında sendikalara heyet başkanlığı yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yasanın geçerliliğini yitirdiğini, çözüm ve kazanım üretme kapasitesini bitirdiğini belirtti. Yalçın, “Eksik toplu sözleşme, aksak sendikal haklar, grevsiz sendikal mücadele, yetersiz süre ve yasaklarla dolu örgütlenme hakkıyla 4688 sayılı kanun; miadını doldurmuş, ömrünü tamamlamıştır, fırsatımız varken 4688 sayılı kanun acilen değiştirilmelidir. Grevsiz anlayışıyla evrensel sendikal haklarla çelişen bir kanun olmaz” dedi