Öngörüsüzlük emekçi ve emekliyi vurdu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

İktidar geçmişin kaybı olan “enflasyon farkı”nı zam olarak sunarken milyonlarca emekli de kök aylıkları yine 7 bin 500 liranın altında kaldığı için “sıfır zam” almış oldu:

Memur: Memur ile memur emeklisine 2023’ün ikinci altı ayı için yüzde 6 sözleşme zammı verildi. Buna karşın 2023’ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 37.57 oldu. Bu yılın ilk 6 ayı için ise yüzde 15 sözleşme zammı verilecek. Geçen yılla ilgili enflasyon farkı da hesaba katıldığında bu kesimin maaşları yüzde 49.25 artacak. En düşük memur maaşı (evli) 32 bin 640 lira olacak. Bekâr bir memurun en düşük maaşı 30 bin 910 lira, en düşük emekli memur aylığı ise 14 bin 700 liraya yükselecek.

Kamu işçisi: Çerçeve sözleşme ile kamu işçilerine ocak ayı itibarıyla yüzde 10 zam var. Enflasyon farkıyla birlikte artış yüzde 33 olacak. 24 bin 500 TL olan en düşük kamu işçisi ücreti 32 bin 500 liraya çıkacak.

SSK ile Bağ-Kur emeklisi: SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu kesimin maaşları ocak ayı itibarıyla yüzde 37.57 artacak. Ancak bu artış kök aylıklara olacak. (2008 öncesi) SSK işçi emeklisi aylığı en düşük 10 bin 478 lira olacak. Buna karşın 2008 sonrası en düşük SSK işçi emeklisi kök aylığı 3 bin 781 lira, en düşük Bağ-Kur emekli kök aylığı 3 bin 185 lira olacak. Ancak en düşük aylık 7 bin 500 lira olduğu için bu emeklilerin aylıkları sadece 7 bin 500 liraya tamamlanacak.

KESK, emekçiler ile emeklilerin “sanal enflasyon” rakamlarıyla her geçen gün daha da yoksullaştığına dikkat çekerken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, refah payı ödemesinin şart olduğunu belirtti.