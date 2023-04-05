Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:11

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:11

Altın fiyatları içerisinde en çok ons altın kaç para sorusu merak ediliyor. Çünkü ons altın fiyatı tüm dünya piyasalarını ilgilendirir ve uluslararası piyasalardan doğrudan etkilenmektedir. Peki, ons altın nedir? Ons altın tarihi rekoru kaç? Ons altın en çok kaç doları gördü? İşte ayrıntılar...

ONS ALTIN NEDİR?

Ons bir İngiliz ağırlık birimidir. Altın, gümüş, elmas gibi değerli madenlerin hesaplanmasında ons kullanılır. Ons altının sembolü OZ'dir. 1 ons 31.10 gram olarak hesaplanır. Ons ilk defa ortaçağ döneminde kullanılmıştır. 1 kg ağırlığındaki has altın külçesi 32.15 onsa karşılık gelmektedir. Gram altının Türk Lirası'ndaki karşılığını hesaplamak için ons altın kullanılır. Gram altın fiyatı üzerinden de çeyrek ve yarım altın hesaplanır.

ONS ALTIN EN ÇOK KAÇ DOLARI GÖRDÜ?

Ons altın, 2020 Ağustos ayında bir günde yüzde 1,24 değer kazandı ve 2.075 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı.

PANDEMİDEN ÖNCE ONS ALTIN KAÇ DOLARDI?

Koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve pandemi sürecinin başlamasıyla 4 Ocak 2020'de ons altın fiyatı 1543 dolar olarak işlem görüyordu.

ONS ALTIN GÜNCEL FİYATI NEDİR?

Ons altın 5 Nisan 2023 tarihinde en yüksek 2.028,42 dolar, en düşük ise 2.019,49 dolar seviyesini gördü.