Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Haziran 2025 Perşembe...

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR Ons altın haftanın son işlem gününde 3368-3388 dolar aralığında dalgalanıyor. Sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, şu anda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 3372,68 dolardan işlem görüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "İsrail-İran çatışmasında bir sonraki adımları beklerken altın mütevazı bir sıçrama yaptı. Eğer ABD çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar verirse bu jeopolitik riskleri artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump'ın İsrail-İran gerilimiyle ilgili çelişkili açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu durum, altın fiyatının dar bir bantta sıkışmasına neden oluyor. Öte yandan, ABD Başkanı'ın İsrail-İran gerilimiyle ilgili çelişkili açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu durum, altın fiyatının dar bir bantta sıkışmasına neden oluyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DESTEK VE DİRENÇ DÜZEYLERİ Analistler, ons altın için 3348 dolar seviyesini destek, 3402 doları ise direnç olarak takip ediyor. Bu seviyelerden birinin aşılması durumunda aşağı yönlü hareketlerde 3324 ve 3294 dolar; yukarı yönlü ataklarda ise 3421 ve 3437 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 288 TL

4 bin 288 TL Çeyrek altın: 7 bin 108 TL

7 bin 108 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 304 TL

28 bin 304 TL Ons altın: 3 bin 373 dolar