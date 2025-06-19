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Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
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Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

19.06.2025 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

19 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 19 Haziran 2025 Perşembe altın fiyatları...

Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları güne yatay başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 19 Haziran 2025 Perşembe...
Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın haftanın son işlem gününde 3368-3388 dolar aralığında dalgalanıyor. Sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, şu anda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 3372,68 dolardan işlem görüyor.

Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "İsrail-İran çatışmasında bir sonraki adımları beklerken altın mütevazı bir sıçrama yaptı. Eğer ABD çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar verirse bu jeopolitik riskleri artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran gerilimiyle ilgili çelişkili açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Bu durum, altın fiyatının dar bir bantta sıkışmasına neden oluyor.
Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DESTEK VE DİRENÇ DÜZEYLERİ

Analistler, ons altın için 3348 dolar seviyesini destek, 3402 doları ise direnç olarak takip ediyor. Bu seviyelerden birinin aşılması durumunda aşağı yönlü hareketlerde 3324 ve 3294 dolar; yukarı yönlü ataklarda ise 3421 ve 3437 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 288 TL
  • Çeyrek altın: 7 bin 108 TL
  • Cumhuriyet altını: 28 bin 304 TL
  • Ons altın: 3 bin 373 dolar
Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
  • Yarım altın: 14 bin 216 TL
  • Tam altın: 28 bin 312 TL
  • Gremse altın: 70 bin 999 TL
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