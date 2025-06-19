Ons altında kritik eşik mi geliyor? Gözler Trump ve Ortadoğu'da! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR
Ons altın haftanın son işlem gününde 3368-3388 dolar aralığında dalgalanıyor. Sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, şu anda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 3372,68 dolardan işlem görüyor.
JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "İsrail-İran çatışmasında bir sonraki adımları beklerken altın mütevazı bir sıçrama yaptı. Eğer ABD çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar verirse bu jeopolitik riskleri artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.
TEKNİK GÖRÜNÜMDE DESTEK VE DİRENÇ DÜZEYLERİ
Analistler, ons altın için 3348 dolar seviyesini destek, 3402 doları ise direnç olarak takip ediyor. Bu seviyelerden birinin aşılması durumunda aşağı yönlü hareketlerde 3324 ve 3294 dolar; yukarı yönlü ataklarda ise 3421 ve 3437 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 288 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 108 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 304 TL
- Ons altın: 3 bin 373 dolar
- Yarım altın: 14 bin 216 TL
- Tam altın: 28 bin 312 TL
- Gremse altın: 70 bin 999 TL