Onur Air’in uçağını icradan satıyor

09 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Tartışmalı bir satış sürecinden sonra mali yapısını toparlayamayan Onur Air pandeminin de olumsuz etkisi ile uçuşlarını durdurmuştu. Çalışanlarının açtığı davalarla gündeme gelen havayolu şirketinin İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından haczedilen TR-OEA kuyruk numaralı uçağı satışa çıkarıldı. Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi’nin ilanında uçağın motorlarının olmadığı bilgisi yer aldı. Uçak halen Atatürk Havalimanı’nda bulunuyor. İhale öncesi uçağı görmek isteyen potansiyel alıcılar İstanbul Atatürk Havalimanı ’nda B Kapısı’ndan park halinde duran hava taşıtını inceleyebilecek. Üretim yılı 1997 olan Airbus’un A321-231 modeli yolcu uçağının satış bedeli ise 80 milyon TL olarak belirlendi. İki pilot, altı Kabin memuru ve 220 yolcu kapasiteli uçak uzun süre park halinde durduğu için gövdesinde boya hasarları ve aşınmalar oluşmuş.

ŞİRKETİN İFLASI İSTENDİ

Şirketin pilotlarından birinin geçen yıl açtığı dava ile Onur Air’in iflası istendi. 127 milyon TL sermayeli şirkete yönelik Iflas talepli davayı, Onur Air’de kaptan pilot olarak görev yapan Turgut Emre Topçu’nun açtığı anlaşıldı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda da Topçu’nun 105 bin TL alacaklı olduğu kaydedildi.

Dava dosyasında yer alan göre, Topçu şirkete yönelik icra takibi başlattı. Şirket avukatları, bu takibe itiraz etti. Bu kez Topçu’nun avukatları, itirazın iptaline ve şirketin iflasına yönelik karar verilmesini istedi.

Dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre Pilot Turgut Emre Topçu 105 bin lira alacaklı görünüyor. Şirket avukatları ise rapora itiraz etti. Avukatlar Topçu’nun, sözleşmeden kaynaklı tüm alacaklarını eksiksiz aldığını kaydetti. Avukatlar, yeni rapor talebinde bulunurken, Topçu’nun avukatları 105 bin liralık alacak için mahkemenin depo kararı vermesini ve bu kararın şirkete tebliğini istedi.



