Onur Air'in uçuş işletme lisansı iptal edildi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:22

Airport Haber'in aktardığına göre, 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde uçuşlarını durduran Onur Air, pandeminin uzun sürmesi sebebiyle iflasın eşiğine gelmişti.

Çeşitli satış süreçleri de geçiren ve bir türlü sonuca varamayan Onur Havayolları'nın uçuş işletme lisansı dün itibariyle SHGM tarafından iptal edildi.