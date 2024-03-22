Önyargıyı restoranda bırakıyorlar

İŞ Gıda Üst Yöneticisi Feliks Boynuinceoğlu, KFC’de çalışan down sendromlu kişi sayısının 16’ya ulaştığını açıklayarak ilk sonuçların herkes açısından farkındalığın artışına işaret ettiğini vurguladı.

Serhat Aligil
Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00
Önyargıyı restoranda bırakıyorlar
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İş Gıda’nın, Türkiye Down Sendromu Derneği ile Eylül 2022’de başlattığı “Bi’İşim Var” projesiyle ilgili dün yapılan toplantıda konuşan Boynuinceoğlu, konuya bakışını şöyle anlattı: “Bizim için kalıcı bir insan kaynakları uygulaması. İşe alımda hassas bir inceleme ve eğitim süreci var. En önemlisi onlar için farklı iş üretmiyoruz, mevcut sisteme alıyoruz. Diğer çalışanlarımızı da süreçle ilgili eğitiyoruz. Geri bildirimler çok iyi. Downlu çalışanlarımızla karşılaşan müşterilerimiz ise önyargılarını restoranda bırakıp çıkıyorlar.” Boynuinceoğlu ayrıca projenin 150 ülkedeki KFC’ler için örnek gösterildiğini ve ilk adımların atıldığını öğrendiklerini açıkladı. 

Dernek başkanı Gün Bilgin ise sorular üzerine istihdam edilenlerin İş Kanunu’ndaki tüm yasal haklara tabi olduklarını belirtirken engelli destekleri açısından yaşanan bir soruna dikkat çekti. Bilgin, “Downlu kişilerin aileleri devletten engelli desteği alıyor. Ancak böyle projelerle işe başladıklarını da bu destek kesiliyor. Aileler de bundan çekiniyor” dedi.


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