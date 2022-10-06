OPEC+ anlaştı: Petrolde kesinti kasımda başlıyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:48

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil OPEC+ bugün Viyana'da yaptığı toplantıda ABD ve diğer başlıca tüketicilerin baskısına rağmen petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesintiye gidilmesi konusunda anlaştı.

Bu, 2020 koronavirüs salgınından bu yana OPEC+'nın en büyük üretim kesintisi olacak.

Günlük 2 milyon varillik kesintinin kasım ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

İLK TEPKİ BEYAZ SARAY'DAN

Anlaşmaya ilk tepki ise Beyaz Saray'dan geldi. Yapılan açıklamada, "ABD'nin OPEC+ ve yabancı petrol üreticilerine daha az bağımlı olması gerekiyor" denildi.

OPEC+'nın bu kararı ile halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak. ABD ve diğer başlıca tüketiciler üretim artırma baskısı yapıyordu.

Üretimin azaltılması, üç ay önce küresel ekonomide resesyon, ABD'de yüksek faizler ve güçlü dolar konularına ilişkin endişelerle varil başına 120 dolardan 90 dolara gerilemiş olan petrol fiyatlarının toparlanmasını sağlayabilir.

OPEC+'ın bir sonraki toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

ABD'DEN KARŞI ADIM GELEBİLİR

Yatırım bankası JP Morgan'dan yapılan değerlendirmede, "OPEC+ anlaşma olsa da olmasa da petrol üretiminde kesintiye gitmeyi değerlendiriyor, petrol dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edecek. OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir. Küresel petrol talebinin dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla günlük 0.9 milyon varil artarak günlük ortalama 101.8 milyon varil seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.