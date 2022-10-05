OPEC+ pandemi sonrası ilk kez yüz yüze toplanıyor
OPEC+ üyeleri 5 Ekim tarihinde Viyana'da buluşacak. Pandemi sonrasında ilk yüz yüze OPEC+ görüşme olma özelliği taşıyacak toplantıdan günlük 1 milyon varillik arz kesintisi kararı çıkması bekleniyor.
OPEC+ üyeleri bugün Viyana’da buluşacak. Bu pandemi sonrasında yapılacak ilk yüz yüze OPEC+ toplantısı olma özelliğini taşıyor. Toplantıya Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da katılacak.
OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi, Ortak Teknik Komite toplantısının bu ay yapılmamasına karar vermişti. Birlik delegelerinden edinilen bilgilere göre OPEC+’nın günlük arzda 1 milyon varillik kesintiye gitmesi bekleniyor.
Grup en son pandemi döneminde yaşanan talep düşüşünden dolayı küresel arzın yüzde 10’una denk gelecek şekilde günlük 10 milyon varillik üretim azaltma kararı almıştı.
PETROL REZERVLERİNİN YÜZDE 80.4’Ü OPEC ÜYE ÜLKELERİNDE
OPEC’in kendi sitesinde paylaştığı verilere göre dünyada kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 80.4’ü OPEC üye ülkelerinde bulunuyor.
Dünya genelinde 2022 yılının ilk yarısında günlük ortalama 99 milyon varil petrol üretimi gerçekleşirken bu üretimin yaklaşık yüzde 29’u OPEC üyeleri tarafından sağlanıyor.
2021 yılında petrol talebi günlük 96,9 milyon varil olurken arz-talep dengesinde günlük 1,6 milyon varillik açık gerçekleşti. Öte yandan 2022 için ortalama petrol talebi günlük 100 milyon varil hesaplanırken arz-talep dengesi açığı yılın ikinci çeyreğinde günlük 180 bin varile kadar geriledi.
Petrol talebinin yüzde 35’ini dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin oluşturuyor.
2023’te petrol büyümesinin ana itici güçlerinin ABD, Norveç, Brezilya, Kanada ve Guyana olması beklenirken petrol üretimindeki düşüşlerin ağırlıklı olarak Rusya ve Azerbaycan’da görülebileceği değerlendiriliyor.
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