OPEC+ petrol üretiminde kısmaya gidebilir
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, petrolde piyasasının teori ve pratikte giderek daha fazla kopuk hale geldiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman,vadeli işlem fiyatlarının arz ve talebin altında yatan temelleri yansıtmadığını dile getirerek, gelecek ay bir araya gelecek olan OPEC+'ın petrol üretimini kısma kararı alabileceğini söyledi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, aşırı oynaklığın ve likidite eksikliğinin vadeli işlem piyasasını giderek temelden sarstığını söyleyen Prens Abdülaziz, OPEC+’ın bu durumla alakalı harekete geçmek zorunda kalabileceğini belirtti.
GELECEK AY TOPLANILACAK
Vadeli işlem fiyatlarının arz ve talebin altında yatan temelleri yansıtmadığını dile getiren Prens Abdülaziz, gelecek ay bir araya gelecek olan OPEC+'ın üretimi kısma kararı alabileceğini söyledi.
Prens Abdülaziz, son dönemdeki bu zorlayıcı oynaklığın petrol piyasalarının temel işlevlerini ve istikrarını bozduğuna tanık olduklarını açıkladı.
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