OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo yaşamını yitirdi. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:09
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu.

Kyari, "Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı.

63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti


OPEC Genel sekreter Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
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