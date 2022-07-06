OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo yaşamını yitirdi. 63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti.
Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu.
Kyari, "Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı.
63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti
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