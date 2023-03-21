Volvo'dan zarar açıklaması: Fabrika kapanıyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 06:59

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 06:59

Volvo Otobüsleri, Polonya'nın Wroclaw kentindeki fabrikasını 2024'ün ilk çeyreğinde kapatacağını duyurdu. Tesis, diğer araçların yanı sıra elektrikli otobüs üretimine de ev sahipliği yapıyor.

electrive.com'da yer alan habere göre Volvo, Avrupa'da komple otobüsler ve yolcu otobüsleri üretmek yerine, diğer pazarlarda başarısı kanıtlanmış bir iş modeli olan Avrupa'da şasi üretimine odaklanacak.

Volvo Otobüsleri (Volvo Buses) Başkanı Anna Westerberg, "Avrupa'daki işimiz yıllardır zarar ediyor" dedi ve ekledi: ''Bugün birçok pazarda başarıyla uyguladığımız bu iş modeli ile kârlılığı artıracak ve uzun vadeli rekabet gücümüzü güvence altına alacağız.''

TESİS VARGAS HOLDİNG'E GEÇECEK

Yeni imzalanan niyet mektubuna göre üretim tesisi, sektör dışından bir şirket olan Vargas Holding'e geçecek. Volvo'nun bazı çalışanlarına bu şirkette iş teklif edileceği yazıyor. Volvo'ya göre, komple otobüs üretimini durdurma kararı, yaklaşık 1.500'ü Wroclaw'da bulunan Volvo Otobüsleri'ndeki yaklaşık 1.600 işi etkileyecek. Volvo, kısa vadede bu hareketin 2024 ve 2025'teki gelirleri etkilemesinin beklendiğini söylüyor. Yaklaşık 124 milyon dolar tutarında bir yeniden yapılandırma karşılığı, 2023'ün ilk çeyreğinde işletme gelirini olumsuz etkileyecek.

Volvo Otobüsleri, 2021 yılında BZL Electric adı altında elektrikli otobüsler için yeni bir şasi tanıttı. Üstyapı imalatçıları için birçok seçeneğe sahip tek ve çift katlı otobüsler için tasarlanmıştır ve tamamen Volvo tarafından geliştirilmiş bir aktarma organına sahiptir. Üretici, şasiyi iki otobüs modeli için temel olarak kullanan İngiltere ve İrlanda'daki MCV ile işbirliği yapıyor.