Yeni Renault Austral 1 Haziran'da Türkiye'de satışa sunuluyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 07:00

Yeni Renault Austral lansmanı, ‘Bu Yolculuk Senin’ mottosuyla Gökçeada'da gerçekleşti. Renault'nun SUV kategorisindeki temsilcisi Yeni Austral 1 Haziran'da Türkiye'de satışa sunuluyor.

“EN ÇOK SATILAN GÖVDE TİPİNDE SUV MODELLER YER ALIYOR”

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “SUV gövde tipi ve C-SUV alt segmenti Türkiye'de her geçen gün daha da güçleniyor. Bugün Türkiye'de satılan her 2 araçtan 1'ini C segmenti modeller oluştururken, en çok satılan gövde tipinde de SUV modeller yer alıyor. Bugüne kadarki en iyi Renault olarak konumlandırdığımız, aynı zamanda da AUTOBEST jürisinin ‘2023 Avrupa'nın Satın Alınacak En İyi Otomobili’ ödülüne layık gördüğü Yeni Renault Austral ile C segmentindeki hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'de daha sportif Esprit Alpine donanımıyla satışa sunulan ilk model olma özelliğine sahip yeni Renault Austral, verimli 160 bg mild hybrid motor seçeneğiyle de çok iddialı. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem teknolojik hem de tasarım özellikleriyle cevap veren yeni model ile beklentilerin de üstüne çıkıp C-SUV segmentinde liderliği hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.