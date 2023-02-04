Opel modelleri 2022 yılını ödüllerle kapattı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:14

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:09

Opel, 2022 yılında aldığı ödüllerle dikkatleri üzerine çekti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, hemen hemen her modeli en az bir ödül alma başarısı gösteren Opel, 2023'te de aynı başarıya ulaşmayı hedefliyor.

Opel, 2022'nin başında Türkiye'de 'Yılın En İtibarlı Binek Otomobil Markası' 'The ONE' ödülüne layık görüldü. Küçük sınıfın en çok satan modeli geçen yıl İngiliz pazarında birkaç ödül aldı. Fleet World tarafından 'En İyi Filo Süper Minisi' seçildi. Ayrıca, Carbuyer tarafından tüm sınıflarda 'Yılın İkinci El Küçük Otomobili' ve '2023 Yılının İkinci El Otomobili' ödüllerini de aldı. Opel Mokka, Letonya'da '2022 Yılının Otomobili' ve İrlanda'da '2022 Yılının Küçük SUV'u' seçildi. Ayrıca, batarya elektrikli Mokka-e İngiltere’de 'Erin Baker Ödülü'nü aldı.

ALTIN DIREKSİYON ÖDÜLÜ

Yeni Astra, '2022 Altın Direksiyon Ödülü'nü aldı. Kompakt sınıfın Rüsselsheim'li yeni üyesi, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucularının yanı sıra uzman jüriyi de hem beş kapılı hatchback hem de bir Sports Tourer station versiyonuyla ikna etti. En çok satan modelin en güncel nesli, zorlu rakiplerini geride bırakarak '50.000 Euro'ya kadar En İyi Otomobil' seçilerek otomotiv endüstrisindeki en prestijli ödüllerden birini kazandı.

Opel Corsa-e 2020 yılında ve Opel Mokka-e 2021 yılında, 'Altın Direksiyon Ödülü'nü daha önce 2 kere almıştı. 'Alman Otomobil Ödülleri'nin bağımsız GCOTY jürisi, Astra'yı '2023 Yılının Alman Kompakt Otomobili' seçti. Ayrıca, Astra station wagon gövde tipi olan Astra Sports Tourer, 'Yılın Aile Otomobili' ödülüne layık görüldü.

Opel Rocks-e, Auto Motor und Sport okuyucuları Rocks-e'yi 'Mini Otomobil' kategorisinde '2022'nin En İyi Tasarım Yeniliği' olarak seçti.

Opel'in büyük modelleri de markanın koleksiyonuna yeni ödüller ekledi. Auto Bild ve Computer Bild okuyucuları geçen günlerde oylarını kullandılar ve Opel Zafira-e Life üzerine geliştirilen elektrikli karavan Crosscamp Flex'e '2022 Bağlantılı Otomobil Ödülü'nü verdi. Ayrıca, '2021 Yılının Uluslararası Vanı' seçilen en çok satan batarya elektrikli Opel Vivaro-e '2022 İrlanda'da Yılın Vanı' unvanını da aldı. Diğer yandan Opel Vivaro-e Hydrogen ise Almanya'da '40. KS Enerji ve Çevre Ödülü'nü aldı.

'BAŞARI ONAYLANDI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, 2022 yılında kazanılan ödüllerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

''Heyecan verici, günlük kullanıma uygun ve hepsinden önemlisi elektrikli.

Tüm bunlar aslında günümüzde Opel için olağan şeyler.

Yeni Astra, Grandland veya Mokka gibi modellerle ve geleceğe hazır ulaşım çözümleriyle insanlara ilham veriyoruz.

Bu başarı ancak örnek bir ekip performansı ile gerçekleşebilirdi.

Bu başarı hem uzmanlar hem de müşteriler tarafından çok sayıda ödülle onaylandı.

Bunun için teşekkür ederim.''