Citroen'den sıfır faizli kredi kampanyası
Citroen, şubat ayında sunduğu kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.
Citroen şubat ayına özel sıfır faizli ve 0.99 faizli olmak üzere otomobil ve hafif ticari araçlarında kampanya başlattı.
Citroen'den yapılan açıklamaya göre, kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X'in otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için sıfır faizli 12 ay vadeli 120 bin TL veya 0.99 faizli 12 ay vadeli 200 bin TL kredi kampanyası sunuluyor.
Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 901 bin 500 TL’ye satın alınabiliyor.
Citroen'in kampanyası farklı modellerde sıfır faizli olarak 170 bin TL'ye, 0.99 faizli kredi seçeneği ise 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var