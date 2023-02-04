Citroen'den sıfır faizli kredi kampanyası

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:35

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:42

Citroen şubat ayına özel sıfır faizli ve 0.99 faizli olmak üzere otomobil ve hafif ticari araçlarında kampanya başlattı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X'in otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için sıfır faizli 12 ay vadeli 120 bin TL veya 0.99 faizli 12 ay vadeli 200 bin TL kredi kampanyası sunuluyor.

Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 901 bin 500 TL’ye satın alınabiliyor.

Citroen'in kampanyası farklı modellerde sıfır faizli olarak 170 bin TL'ye, 0.99 faizli kredi seçeneği ise 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.