Opel tasarım şampiyonunu üretiyor

Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:33

Güncelleme: 16.09.2023 - 16:33

Opel'in elektrikli modeli Rocks, yakın dönemde düzenlenen 'Design Hack' yarışmasının birincisi ve türünün tek örneği olarak, Opel Rocks e-Xtreme adıyla üretildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in, 'kentsel ulaşımda elektrikli mobilite çözümleri' temasıyla düzenlediği yarışmada Lukas Wenzhöfer'in konsepti birinci olmuştu. Model, Rocks e-Xtreme adıyla üretilerek proje hayata geçirildi.

Opel Design Hack jürisi tarafından değerlendirmeye alınan tasarımlar arasında en öne çıkan model, markanın 'Sen Tasarla, Biz Üretelim' vaadi kapsamında gerçeğe dönüştü. Opel Rocks Elektrik'in seri üretim versiyonu, sıra dışı tasarımıyla yenilikçi ulaşımı temsil ediyor. Ancak her şeyden önce Rocks Elektrik, kullanıcısına Avrupa'da 15 yaşından itibaren iki kişi için emisyonsuz sürüş keyfi sunuyor.

Endüstriyel tasarım öğrencisi Lukas Wenzhöfer'in bu tasarımı yaparken hayal gücünün sınırlarını zorladığı noktalar sebebiyle aracın adına 'Extreme' eklendi.

OPEL DESIGN HACK

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Opel/Vauxhall Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, Opel Design Hack ile yeni bir etkileşim ve iletişim yoluna girdiklerini belirterek, Opel'in, bu proje için endüstrinin genelde kapalı olan kapılarını açtığını bildirdi.

Reinermann, ''Marka, alışılmışın dışına çıkarak, samimi ve şeffaf bir şekilde Opel tutkunlarının bir konsept otomobilin üretiminde yer alarak, söz sahibi olmasına izin verdi. Ortaya, Rocks Elektrik ürünümüzün benzersiz, havalı bir versiyonu olan Rocks e-Xtreme çıktı. Bir tasarım yarışmasında ortaya çıkan bu modelin 'perde arkası' herkes tarafından yakından takip edildi. Çok başarılı bir işbirliği gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.

Araçta Opel Vizör yeniden yorumlanıyor. LED ön farlar ve turkuaz vurgulu Opel logosu konsept modelde yerini alırken, ağırlığı düşük tutmak ve elektromotorun performansını desteklemek için Opel Vizör ve çamurluklar 3 boyutlu baskı kullanılarak üretildi. Bir diğer önemli unsur ise karbon arka spoyler oldu.

Rocks e-Xtreme, konsept otomobil üretme süreciyle üretildi. Özenli bir çalışmayla Opel Konsept Atölyesi'ndeki uzmanlar, tasarımı adım adım hayata geçirdi. Böylece ilk ve türünün tek örneği olan Opel Rocks e-Xtreme gerçek oldu. İlk sunumda uzmanların ortak yorumu; 'Rocks e-Xtreme, küçük bir elektrikli aracın dahi ne kadar eğlenceli ve havalı olabileceğini gösteriyor' şeklinde oldu.