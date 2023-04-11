Opel yeni SUV'sinin tanıtımını Türkiye'de yapacak

Yayınlanma: 11.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 07:00

Alman otomobil üreticisi Opel yeni SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl tanıtılacak olan B-SUV modeli Crossland'ın yerini alacak. Tam elektrikli olacak yeni modelin Türkiye'de tanıtılacağı Opel CEO'su Floraian Huettl tarafından açıklandı. Huettl konu ile ilgili açıklamasında yeni modelin Türkiye pazarı için "son derece ilgi çekici" bir araç olacağını dile getirdi. Ayrıca Opel için Türkiye'nin en önemli pazarlardan biri olacağını da söyledi.

OPEL'İN YENİ MODELİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Önden çekişli olarak tasarlanan elektrikli bir araç olan Opel'in yeni modeli, 115 kW güç sunuyor. 270 Nm tork değerine sahip olan modelin batarya kapasitesi ise 54 kWsa olacak. Araç menzil olarak ise 416 km'lik menzil sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj özelliği bulunan araç, 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. Elektrik tüketimi tarafında 14.9 kWsa/100 km açıklandı. Aracın son hızının ise 170 km/s olduğu ifade edildi.