Opel'den nisan ayı kampanyası

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 06:59

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 06:59

Opel Türkiye, nisan ayında hem binek hem de ticari araç modelleri için uygun satın alma koşulları sunuyor.

OPEL ASTRA

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1,2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 819 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

OPEL GRANDLAND

Opel’in SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi imkânıyla 1 milyon 162 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

OPEL MOKKA

Markanın Mokka modeli, 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 973 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

OPEL MOKKA-E

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla beraber 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 14 bin 900 TL’ye satın alınabiliyor.

OPEL CROSSLAND

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 738 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkati çekiyor.

OPEL CORSA

Opel’in hatchback modeli Corsa ise 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 554 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

OPEL CORSA-E

Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 909 bin 900 TL’ye satın alınabiliyor.

OPEL TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

'İşi Almanlara Bırakın' sloganıyla Opel, KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde nisan ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Marka Combo Life’a 591 bin 900 TL’den, yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 464 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Vivaro Cargo, 618 bin 900 TL’den Vivaro City Van ise 757 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Zafira Life, 1 milyon 64 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, nisan ayının kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor.