Opel yenilenen hafif ticari araç ailesi şova çıktı: 10 Ekim'e kadar sürecek...

Yayınlanma: 20.09.2024 - 16:19

Güncelleme: 20.09.2024 - 16:19

Opel Türkiye, 10 Ekim'e kadar sürecek ve 11 ili kapsayacak, hafif ticari araç modellerine yönelik "Roadshow" etkinliğine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel hafif ticari araç ailesinin üyeleri, "Roadshow" kapsamında Türkiye'deki birçok farklı noktaya uğrayarak, profesyonellerle buluşmaya hazırlanıyor. 10 Ekim tarihine kadar Türkiye'nin 11 ilinde gerçekleşecek olan "Roadshow" etkinliği, sırasıyla İstanbul, İzmit, Bursa, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Antalya, Konya, Denizli ve İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye'nin farklı illerindeki Opel bayileri ile birlikte gerçekleştirilen aktivitede yeni Combo, yeni Combo Cargo, yeni Zafira, yeni Vivaro ve yeni Movano modelleri tanıtılıyor. "Roadshow" etkinliği kapsamında ziyaretçilere Opel'in hafif ticari araç modellerini inceleme ve mevcut kampanyalarından faydalanma fırsatı sunuluyor. Yarışma kapsamında katılımcıları keyifli vakit geçirmeleri için ödüllü oyun ve hediyeler debekliyor olacak.

YENİ HAFIİ TİCARİ MODELLER 11 İLDE PROFESYONELLERLE BULUŞUYOR

"Roadshow" etkinliği kapsamında, Opel'in çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeni Combo, Combo Cargo ve yeni Zafira ile birlikte yüksek teknoloji ve ergonomiyi bünyesinde barındıran yeni Vivaro Cargo, Vivaro City Van ve yeni Movano modelleri profesyonellerle buluşacak.

Opel'in yeni hafif ticari araç ailesi, 11 ili kapsayan "Roadshow" etkinliği 17 Eylül'de İstanbul Tekstilkent, 18 Eylül'de İstanbul İstoç, 19 Eylül'de İstanbul Perpa, 20 Eylül'de İstanbul Yedpa, 21 Eylül'de İstanbul Silivri Vega AVM, 23 Eylül'de İzmit Sanayi Sitesi’nde, 24 Eylül’de Bursa Beşevler Sanayi Sitesi’nde, 25 Eylül'de Bursa OtoSansit’te, 26 Eylül'de Ankara Gimat'ta, 27 Eylül'de Ankara Ostim'de, 30 Eylül'de Samsun Bulvar AVM'de, 2 Ekim'de Gaziantep GATEM'de, 3 Ekim'de Adana Real AVM'de, 5 Ekim’de Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi'nde, 7 Ekim’de Konya Büsan’da, 8 Ekim'de Denizli Metro Market’te ve 9-10 Ekim de İzmir Gıda Çarşısı'nda gerçekleşecek.