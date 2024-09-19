Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...
Alfa Romeo'nun sportif kompakt spor otomobili "Junior", Türkiye'de ön satışa sunuldu. Elektrikli ve hibrit tercih edilebilen model tasarımı kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
AlfaRomeo'nun sportif kompakt spor otomobili 'Junior', Türkiye'de ön satışa sunuldu.
ALFA ROMEO İMZASI
Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, AlfaRomeo Tasarım Merkezi (Centro Stile AlfaRomeo) imzasını taşıyor.
BAGAJ HACMİ
Mobil, konfor, bağlantı ve sürüş dinamiklerinde teknolojilerle stili bir araya getiren otomobil, aynı zamanda sportif sürüşü konforla bir arada sunuyor ve 400 litrelik bagaj hacmiyle segmentinde fark yaratıyor.
ALFA ROMEO JUNIOR FİYAT LİSTESİ
Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu 'Elettrica' 1 milyon 549 bin lira, hibrit motorlu versiyonu 'Ibrida' ise 1 milyon 649 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
SPECIALE DONANIM
Tanıtıma özel donanım paketi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 lira, hibrit motorlu versiyonu Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 lira fiyattan satılacak.
SİPARİŞE AÇILDI
Tanıtıma özel versiyonları Elettrica Speciale ve Ibrida Speciale 13 Eylül'den itibaren online satış kanalı üzerinden siparişe açıldı.
TESLİMATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Teslimatların ise gelecek aydan itibaren gerçekleştirilmesi planlanıyor.
SUNROOF HEDİYE
Ön siparişe özel olarak, bu ay boyunca online satış kanalı üzerinden rezerve edilecek Speciale'lerde sunroof hediye edilirken, 50 bin lira fiyat avantajı bulunuyor.
Markanın Türkiye'de Tonale ile başlayan atılımını Junior ile daha yukarıya taşıyacaklarını aktaran Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, Türkiye'nin markanın hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.
'HEYECAN YARATACAK'
Süslü modelin ürün gamına katılmasıyla çok daha fazla Alfa Romeo'yu otomobil severle buluşturmayı planladıklarını kaydederek, ''Junior, sınıfının en iyisi olmasını sağlayan ayrıcalıklarla pazarda çok tercih edilen bir model olacak. Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo tasarım DNA'sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarında yepyeni bir heyecan yaratacak'' açıklamasında bulundu.
İşte Alfa Romeo Junior teknik özellikleri...
ALFA ROMEO JUNIOR ELECTRIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor gücü: 156 bg
Maksimum hız: 150 km/sa
0-100 km/sa: 9 saniye
Menzil: 408 kilometre
ALFA ROMEO JUNIOR HİBRİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor hacmi: 1.2 litre
Motor gücü: 136 bg
Maksimum hız: 206 km/sa
0-100 km/sa: 8.9 saniye
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