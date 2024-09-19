Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

'HEYECAN YARATACAK'

Süslü modelin ürün gamına katılmasıyla çok daha fazla Alfa Romeo'yu otomobil severle buluşturmayı planladıklarını kaydederek, ''Junior, sınıfının en iyisi olmasını sağlayan ayrıcalıklarla pazarda çok tercih edilen bir model olacak. Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo tasarım DNA'sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarında yepyeni bir heyecan yaratacak'' açıklamasında bulundu.