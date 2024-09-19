Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

Alfa Romeo'nun sportif kompakt spor otomobili "Junior", Türkiye'de ön satışa sunuldu. Elektrikli ve hibrit tercih edilebilen model tasarımı kadar fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Savaşkan İskefli
19 Eylül 2024 Perşembe, 17:58
Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

AlfaRomeo'nun sportif kompakt spor otomobili 'Junior', Türkiye'de ön satışa sunuldu.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

ALFA ROMEO İMZASI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, AlfaRomeo Tasarım Merkezi (Centro Stile AlfaRomeo) imzasını taşıyor.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

BAGAJ HACMİ

Mobil, konfor, bağlantı ve sürüş dinamiklerinde teknolojilerle stili bir araya getiren otomobil, aynı zamanda sportif sürüşü konforla bir arada sunuyor ve 400 litrelik bagaj hacmiyle segmentinde fark yaratıyor.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

ALFA ROMEO JUNIOR FİYAT LİSTESİ

Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu 'Elettrica' 1 milyon 549 bin lira, hibrit motorlu versiyonu 'Ibrida' ise 1 milyon 649 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

SPECIALE DONANIM

Tanıtıma özel donanım paketi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 lira, hibrit motorlu versiyonu Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 lira fiyattan satılacak.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

SİPARİŞE AÇILDI

Tanıtıma özel versiyonları Elettrica Speciale ve Ibrida Speciale 13 Eylül'den itibaren online satış kanalı üzerinden siparişe açıldı.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

TESLİMATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teslimatların ise gelecek aydan itibaren gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

SUNROOF HEDİYE

Ön siparişe özel olarak, bu ay boyunca online satış kanalı üzerinden rezerve edilecek Speciale'lerde sunroof hediye edilirken, 50 bin lira fiyat avantajı bulunuyor.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

Markanın Türkiye'de Tonale ile başlayan atılımını Junior ile daha yukarıya taşıyacaklarını aktaran Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, Türkiye'nin markanın hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

'HEYECAN YARATACAK'

Süslü modelin ürün gamına katılmasıyla çok daha fazla Alfa Romeo'yu otomobil severle buluşturmayı planladıklarını kaydederek, ''Junior, sınıfının en iyisi olmasını sağlayan ayrıcalıklarla pazarda çok tercih edilen bir model olacak. Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo tasarım DNA'sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarında yepyeni bir heyecan yaratacak'' açıklamasında bulundu.

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

İşte Alfa Romeo Junior teknik özellikleri...

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

ALFA ROMEO JUNIOR ELECTRIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor gücü: 156 bg

Maksimum hız: 150 km/sa

0-100 km/sa: 9 saniye

Menzil: 408 kilometre

Alfa Romeo Junior Türkiye'de: Fiyatı belli oldu! Sunroof hediye...

ALFA ROMEO JUNIOR HİBRİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor hacmi: 1.2 litre

Motor gücü: 136 bg

Maksimum hız: 206 km/sa

0-100 km/sa: 8.9 saniye

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