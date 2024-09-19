Audi, yeni Q6 e-tron için Goodyear'ı tercih etti: Nedeni açıklandı...

Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:41

Güncelleme: 19.09.2024 - 13:41

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear lastikleri, Audi'nin premium SUV modeli Audi Q6 e-tron'da orijinal ekipman olarak tercih edildi.

Goodyear, yaz ve kış lastikleri serisini Audi'nin elektrikli SUV modelinin özelliklerine uygun olacak şekilde geliştirirken, yol gürültüsünü azaltan teknolojileri de dahil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Kıdemli Teknik Proje Müdürü Alexandre Scharis, Audi'nin en yeni modellerine özel lastik geliştirmenin arkasında Goodyear ve Audi arasındaki iyi işbirliğinin sağladığı güven olduğunu belirterek, ''Bu lastikleri geliştirirken, Audi ekibiyle modelleme ve test aşamalarında çok yakın bir şekilde çalıştık ve bu süreç, son derece tutarlı lastik performansı sunan yenilikçi bir damak alanı tasarımıyla sonuçlandı'' ifadelerini kullandı.

Goodyear EMEA Tüketici Orijinal Ekipman Genel Müdürü Johannes Moll da Goodyear olarak Audi tarafından yeni Q6 e-tron için özel orijinal ekipman lastikler geliştirmek üzere seçilmekten gurur duyduklarını aktardı.

Moll, ''İşbirliğimiz, yeni modelin ileri standartlarını karşılayan, aynı zamanda yol gürültüsünü azaltan ve optimize edilmiş performans sunan lastiklerin geliştirilmesini sağladı. Bu ortaklık, bir kez daha elektrikli mobilitenin geleceğine olan bağlılığımızı yansıtıyor'' açıklamasında bulundu.

ÖZEL SIRT DESENİ

Goodyear, sırt desenini özel olarak tasarlayarak ve orijinal ekipman lastiklerin yapısını optimize ederek Audi'nin hedeflerine destek verdi.

Ayrıca, Goodyear her bir aks için özel lastik spesifikasyonları geliştirdi ve bu sayede her aksın performans özelliklerinin ayrı ayrı ayarlanabilmesine olanak tanıyarak mükemmel viraj stabilitesi ve yol tutuş davranışı sağladı.

Bu orijinali ekipman lastik seçenekleri, Goodyear’ın daha önce e-tron GT quattro ve RS e-tron GT2 modellerini de donatmış olduğu Audi ile olan köklü ilişkisi üzerine inşa edildi.