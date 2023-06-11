Opel'den haziran ayı kampanyası

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:00

Opel'den yapılan açıklamaya göre, markanın tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, 895 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in Alman SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı ile birlikte 80 bin TL takas desteği ve 3 yılın üzerine ek 2 yıl FlexCare uzatılmış garanti hediyesiyle 1 milyon 255 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

EK İNDİRİM FIRSATLARI

Opel Mokka, 1 milyon 57 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 189 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel'in en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 846 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

Opel'in hatchback modeli Corsa, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla 641 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik ise 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 989 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

KOBİLERE ÖZEL FIRSATLAR

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde haziran ayına özel KOBİ'lere teklifler sunuyor. Combo Life'a, 665 bin 900 TL'den; Combo Cargo'ya ise 511 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Vivaro Cargo, 725 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 843 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Zafira Life ise 1 milyon 184 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.