Opel Grandland GSe tanıtıldı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

Opel, Astra GSe'den sonra Grandland'in de yüksek performanslı modelini gün yüzüne çıkardı.

Şirket açıklamasına göre, Opel'in sportif alt markası GSe, yeni modelleriyle öne çıkıyor. Opel'in yeni alt markasının kısaltması, "Grand Sport electric" anlamına geliyor.

Performanslı hibrit SUV yeni Opel Grandland GSe, Almanya'nın Eisenach kentinde montaj hattından çıkacak ve popüler C-SUV segmentinde yer alacak.

300 BEYGİRLİK GÜÇ

Yeni Grandland GSe, 147 kW/200 HP gücündeki 1.6 litre turbo beslemeli benzin motorunu, her aksta bir tane olmak üzere iki adet elektromotorla birleştiriyor.

4 çeker olarak tasarlanan modelde, ön akstaki elektromotor 81.2 kW/110 HP'ye, arka akstaki ise 83 kW/113 HP'ye kadar güç sağlıyor.

Motorlar toplam 221 kW/300 HP’ye varan sistem gücü ve 520 Nm maksimum tork üretiyor.

Grandland GSe 6.1 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 235 km/s (135 km/s tamamen elektrikli) maksimum hıza ulaşıyor.

EMİSYONSUZ SÜRÜŞ

Grandland GSe, 14.2 kWs lityum-iyon bataryasıyla WLTP’ye göre yerel olarak 63 kilometreye kadar emisyonsuz sürüş sağlıyor.

Ayrıca gelişmiş ön çarpışma ikazı ve radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi, yaya algılama, gelişmiş sürücü yorgunluk tespit sistemi, gelişmiş trafik işareti tespit sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici standart olarak sunuluyor.