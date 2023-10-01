Opel'den Uluslararası Kahve Günü'nde Türk kahvesi şöleni

Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:15

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:16

Opel'den yapılan açıklamaya göre, sudan sonra dünyanın en popüler ikinci içeceği olan kahvenin uzun yıllara dayanan popülaritesi artarak devam ediyor.

Opel, Mokka ile bu günü kutlamak için kahveseverlere yol arkadaşı sunuyor. Opel SUV ailesinin B segmentindeki üyesi, şu an kuzeyde Norveç'ten güneyde Güney Afrika'ya, doğuda Yeni Zelanda'dan batıda Kolombiya'ya kadar ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkede başarılı satış rakamlarına ulaşıyor.

Opel'in B-SUV modeli, emisyonsuz, yumuşak ve akıcı bir sürüş sunan elektrikli veya yüksek benzinli motorlarla satışa sunuluyor. Bu da müşterilerin, tıpkı en sevdiği kahveyi seçtikleri gibi tercih etmeleri anlamına geliyor.

Opel Mokka, 2021'deki tanıtımından bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Opel Mokka, markanın yeni yüzü Opel Vizor'u kullanan ilk otomobil oldu.

Pure Panel'e ve tamamen dijital kokpite sahip ilk Opel olan Mokka, Almanya'da 2021 yılında 'Altın Direksiyon' ödülünü kazanmıştı.

Opel Mokka Elektrik, 100 kW/136 HP güç ve 260 Nm torka sahip elektromotoruyla performanslı ve sessiz bir sürüş sağlıyor. 50 kWh batarya ile WLTP normuna göre tek şarjla 327 kilometreye kadar emisyonsuz sürüşü mümkün kılıyor.