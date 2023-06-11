Opel'in en büyük ikinci pazarı Türkiye oldu

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:00

Opel Türkiye açıklamasına göre marka, yenilikçi modelleri ve elektrikli araç pazarındaki ürün gamıyla büyümeye devam ediyor. Mayıs ayında Türkiye’deki en yüksek aylık satış rakamına ulaşan Opel, yaptığı 10 bin 671 adetlik satışla toplam pazarın yüzde 9,6’sına hâkim olmayı başardı.

Daha önce 10 bin 185 adetle en yüksek satış hacmine Aralık 2013’te ulaşan Opel, Türkiye’nin hem binek hem de toplam pazarda en fazla satış yapan ikinci markası olarak dikkatleri üzerine çekti.

İLK SIRADA ALMANYA

Mayıs ayındaki bu yüksek performans, Türkiye’yi Almanya’nın ardından en fazla Opel satılan ülke konumuna yükseltti.

Açıklamaya göre, Opel, mayıs sonu itibarıyla yaptığı 29 bin 609 adetlik satış ve yüzde 6,7’lik pazar payıyla 6’ncı sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Marka, ticari araçta da güçlü konumunu koruyor. Opel, mayıs sonu itibarıyla binek araçta yüzde 6,9’luk payla ilk 5’te yer alırken ticari araçlarda da yüzde 5,7 pazar payıyla 6’ncı marka konumunda yer alıyor.

MOKKA SEGMENTİNDE İLK SIRADA

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, Opel’in başarı grafiğini günden güne yükselttiğini belirterek şöyle konuştu:

''Bu başarıda en büyük katkı, segmentlerinin en iddialı modelleri olan Corsa ve Mokka’ya ait.

Mayıs 2023’te Mokka, B-SUV segmentinde ilk sırada yerini alırken, Opel bu segmentin de lideri olarak öne çıktı.

Mokka, aynı zamanda mayıs ayında Türkiye’de en fazla satılan 3’üncü binek araç olarak büyük bir başarıya imza attı.

Başarılı B-HB modelimiz Corsa ise mayıs ayında elde ettiği 2 bin 364 adetlik satışla segmentinde 2’nci sırada yer aldı ve yüzde 18,3’lük pazar payına ulaştı.

Corsa, Türkiye’de binek araç pazarında 8’inci sırada yer alıyor.''

GEÇEN SENEYİ 5 AYDA YAKALADI

Geçen seneyi toplamda 36 bin 725 adetle kapattıklarını anımsatan Özocak, şunları kaydetti:

''Geçen sene toplamda yaptığımız satış adetine bu senenin ilk 5 ayında büyük oranda yaklaştık. Pazarda bize fırsat veren unsurlar da var.

Bunu da değerlendirip araç tedariki sağlayarak sürekli olarak pazar payımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bunun içinde, itici güç olarak Astra’nın da etkisi var.

Opel Astra bize yıl başından bu yana önemli bir güç kaynağı konumunda. Mayısta 1.347 adet Astra satışıyla C-HB’de yüzde 14,3’lük paya ulaşarak 2’nci sırada yer aldık.

Astra, mayıs sonu itibarıyla da yerli rakibimizin ardından 2’nci sıranın sahibi oldu.''

Mayıs ayını 10 bin 671 adet satışla kapattıklarını bildiren Özocak, ''Son 20 senedeki en yüksek satış rakamlarına ulaşıyoruz. Mayıs ayını yüzde 9,6’lık pazar payıyla kapattık. Mayıs performansını nisan ayının üstüne eklediğimizde 29 bin 609 adede ulaşmış olduk. Bu sayede pazar payı anlamında yüzde 6,7’ye gelerek, bu yıl ulaşmak istediğimiz hedefi şimdiden yakaladık. Mayıs ayındaki yüksek performansımız ile Türkiye, Almanya’nın ardından en fazla Opel satılan ülke konumuna yükselmiş oldu'' değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİKLİ PAZARIN LİDERİ

Emre Özocak, Opel olarak elektrikli araç pazarında da öne çıktıklarını belirterek, ''Elektrikli araçlarda mayıs ayının en çok satan aracı, 318 adetle Mokka Elektrik oldu. Mokka Elektrik ile elde ettiğimiz ay liderliğine, Corsa Elektrik’i de dahil ettiğimizde yüzde 16,5 paya ulaşarak Mayıs 2023’ü önde tamamladık'' açıklamasını yaptı.