Operasyonların ardından gözler onlarda! Sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:58

Güncelleme: 08.11.2023 - 13:00

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanması, Türkiye'de gündemi sosyal medya fenomenlerine çevirdi.

Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı merak edilirken, konuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Türkiye'de 170 bin kadar influencer olduğu tahmin ediliyor. Influencerlar, 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kazançları için gelir vergisi ödemiyor.

Uzmanlar, çoğu fenomenin kripto paralar aracılığıyla ödemeleri aldığını ve şahsi hesaplarına aktardığını ifade ediyor.

REKLAM YATIRIMLARI 2 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Ekonomim'de yer alan habere göre; Reklamcılar Derneği'nin Türkiye Medya Yatırımları raporuna göre bu yılın ilk altı ayında influencer pazarlaması için şirketlerin yaptığı reklam yatırımları 1 milyar 709 milyon TL'ye ulaştı.

Rakamlar bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 kat artışa işaret ediyor.

MARKALAR ARTIK BU ALANA YATIRIM YAPIYOR

Reklamcılar Derneği, influencer pazarlamanın 2022'den 2023'ün ilk yarısına dek yüzde 176 büyüme kaydettiğine işaret ediyor.

Dijital medya alanında influencer pazarlamanın büyüme trendine devam ettiğini aktaran dernek, markaların tüketiciye ulaşmak ve dikkat çekmek için bu alana daha fazla yatırım yaptığını ifade ediyor.

PAZARLAMA BÜTÇESİ 5 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Rapora göre geçen yıl markaların yüzde 35'i influencer pazarlaması için 2 milyon TL'den yüksek bir bütçe ayırdı.

Markaların yüzde 18'inin pazarlama bütçesi 5 milyon TL'nin üzerinde oldu.

Creatorden'in raporu Türkiye'de faaliyet gösteren 50 civarı global ve yerel şirketle yaptığı anket sonuçlarına dayanıyor.

EN FAZLA INSTAGRAM ÜZERİNDEN İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞİYOR

Anket sonuçlarına göre geçen yıl influencer işbirlikleri için en fazla kullanılan platform yüzde 97,7 ile Instagram olurken bu platformu yüzde 48,8 ile YouTube ve yüzde 46,5 ile TikTok izledi.

Ankete katılan pazarlama profesyonellerinin yüzde 21'i Twitch, yüzde 14'ü Facebook ve Spotify, yüzde 11,6'sı LinkedIn üzerinden de anlaşmalar yaptıklarını belirtti.

NASIL GELİR ELDE EDİYORLAR?

Creatorden'e göre influencerlar firmalarla yaptıkları anlaşmalar dahilinde en fazla paylaşım karşılığı ücret alırken satış komisyonu, ücretsiz ürün ya da indirim kodu alanlar da var.

Ankete katılanların yüzde 82'si işbirliklerinde ödeme yolu olarak paylaşım karşılığı ücreti tercih ettiklerini belirtirken, ücretsiz ürün/servis yüzde 38, satış komisyonu yüzde 13, indirim kodu yüzde 11'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 13'ü erişim, etkileşim ve izlenmeye dayalı performans bazlı ödeme de yaptığını belirtti.

VERGİLENDİRME SİSTEMİ GETİRİLDİ

Geçen yıldan itibaren sosyal medyada içerik üreten ve mobil uygulama geliştirenler için basit bir vergileme usulü getirildi.

26 Ekim 2021'de yürürlüğe giren 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre 2022 itibarıyla bu işleri yapanlar, Türkiye'de kurulu bir bankada özel bir hesap açıyor ve banka bu hesaba yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapıyor.

Bu kapsamda elde edilen kazançların 2022 yılı için 880 bin lirası gelir vergisinden istisnaydı. Bu tutar 2023 yılında 1 milyon 900 bin liraya çıkarıldı.

KRİPTO PARA İLE ÖDEMELER İSTİSNA DIŞINDA TUTULUYOR

Stopaj oranı yüzde 15 olarak sabit olup 2023 yılı için 1 milyon 900 bin TL'ye kadar değişmiyor. Ayrıca bu gelirler KDV'ye de tabi olmuyor. Ancak istisnadan faydalanmak için paranın açılan özel hesaba gelmesi şart.

DW Türkçe'den Pelin Ülker'e konuşan vergi uzmanı Nedim Türkmen, kripto paralarla ödeme alındığında ya da transferwise, payoneer, stripe gibi uygulamalarla ile para bireysel hesaba çekildiğinde istisnadan faydalanılamadığına dikkat çekiyor.

50 BİN KİŞİNİN VERGİ ÖDEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Eylül 2022'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında, Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 50 bin kişinin sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildiğini duyurmuştu.

Nebati, yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldığı bilgisini vermişti.