'Günlük 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para miktarı ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:16

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:16

Lüks yaşantısı, marka takıntısı, seslendirdiği şarkı ve harcadığı paraların meblağı ile dillerden düşmeyen Dilan Polat, cezaevine girdi.

Eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve çetenin üyesi olmakla suçlanan beraberindeki diğer isimlerle birlikte tutuklanan Dilan Polat, cezaevine girdiği esnada gözyaşları döktü.

"BAZEN AVM'DE GÜNLÜK 750 BİN TL HARCIYORUM"

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalar sebebiyle tutuklanan fenomen geçen ay "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

CEZAEVİ'NDE AYLIK BİN 500 TL

Haber Global'in aktardığına göre; Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürece aylık 1500 TL harcayabileceği gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiaları arasında.

ENGİN POLAT İLE GÖRÜŞEBİLECEK Mİ?

Engin Polat ve Dilan Polat cezaevinde ise birbirini hiç görmeyecek.

ÇOCUĞUYLA NASIL İLETİŞİM KURACAK?

Tutuklanma kararı sonrası "Oğluma kim bakacak?" diyerek ağlamaya başlayan fenomen cezaevindeyken çocuklarıyla özel bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek.

Dilan Polat hakkındaki soruları yanıtlayan gazeteci Emrullah Erdinç, çocuklarıyla nasıl görüşecekleriyle ilgili "Dilan Polat çocuklarıyla sadece görüntülü görüşebilecek. O da cezaevinin uygulama sistemiyle olacak. Çocuğu şu an babaannesinin yanında o uygulama da babaannenin telefonuna yüklenecek. O uygulamanın adı da ACEP. Bu görüşme ücretli olacak. Yapılan her görüşme de 200 TL" dedi.