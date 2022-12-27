OPET'e en iyi işyeri ödülü

27 Aralık 2022 Salı, 16:59

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET bu yıl insan kaynakları alanındaki çalışmalarıyla uluslararası platformlarda birçok ödül kazandı.

OPET, Globee Awards CEO World Awards'ta "insan kaynaklarında başarı" Stevie for Great Employers programında "yılın insan kaynakları takımı" ve "enerjide yılın işvereni" ile Stevie International Business Awards'ta "yılın insan kaynakları ekibi" ödüllerini aldı.

Ayrıca, Globee Awards Business Excellence Awards'ta "enerjide yılın işvereni, insan kaynakları yönetimi, planlaması ve uygulamasında inovasyon" ve Global Business Excellence Awards'ta ise "olağanüstü İK girişimi" dallarında ödüle layık görüldü.

Şirket, Kincentric tarafından düzenlenen işyeri araştırması Kincentric Best Employers 2022'de bir kez daha Türkiye'nin "en iyi işyeri" seçildi. OPET aynı zamanda üç yıldır bu unvanı koruduğu için "sürekli mükemmellik ödülü"nün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Aşar, çalışan deneyimi, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına büyük önem verdiklerini belirterek, "Çalışma ortamımızda güçlü iletişim ve motivasyonu önemsiyoruz. Kurumsal olanaklar ve faydalarla gelişime, başarıya doğru yönlendiriyor ve başarıyı ödüllendiriyoruz" ifadelerini kullandı. ???????



