Yarı otomobil yarı motosiklet

27 Aralık 2022 Salı, 15:55

Carver One ön taraftan bir motosikelete benzerken arkadan görenler için ise daha çok bir otomobile benzeyen alışık olmadığımız bir tasarıma sahip.

Hollanda'da bir şirket tarafından 2007 yılında piyasaya sürülen Carver One, tek bir ön tekerleğe ve hidrolik bir koç yardımıyla geleneksel bir motosiklet gibi 45 dereceye kadar yatabilen bir gövdeye sahip.

Ancak iki tekerlekli arka aks sürekli olarak dikey kalıyor. Daha da kafa karıştırıcı olan, sürüş ortamı doğrudan bir otomobilden alınmış ve bir direksiyon simidi, üç pedal ve sağ tarafta manuel bir vites bulunuyor, ancak oturma düzeni sıralı şekilde; yolcu doğrudan sürücünün arkasında oturuyor.

Arkadan itişli Carver One gücünü ise turboşarjlı Daihatsu imzalı 659 cc motordan alıyor.

64 hp gücünde olan One 670 kilo ağırlığında ve iddialara göre 100 kilometreye 8 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 185 kilometre/saat.

Daihatsu motorların tedariği kesilmeden etmeden önce Carver One sadece 200 adet üretildi.

Ancak Carver'ın tekrar çalışmaya başladığı ve hem yolcu hem de minibus formlarında benzer bir üç tekerlekli model ürettiği kendi sitesi üzerinden görülüyor.