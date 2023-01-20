Opet'ten "Türkiye'nin Uygarlık Projesi" kitabı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:06

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:07

Opet'in, ''Temiz Tuvalet Kampanyası'' çerçevesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Türkiye'nin Uygarlık Projesi - OPET Temiz Tuvalet Kampanyası'nın Öyküsü" adlı kitabı yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET daha sağlıklı bir toplum hedefiyle 2000 yılından bu yana kesintisiz olarak Temiz Tuvalet Kampanyası'nı sürdürüyor.

OPET istasyonlarında başlatılan ve zamanla kamu kuruluşlarının da katılımıyla bir temizlik ve hijyen bilinci hareketine dönüşen kampanya ile bakteri ve virüslerin nasıl üreyip yayıldığı kentlerde, kasabalarda ve köylerde Öztürk ve OPET eğitim ekipleri tarafından anlatıldı.

OPET'in hayata geçirdiği kampanyanın 23'üncü yılında Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk ve Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Uygarlık Projesi - OPET Temiz Tuvalet Kampanyası'nın Öyküsü" adlı kitap yayımlandı. Kitapta, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ün kararlılıkla kamuoyunun gündemine taşıdığı kampanya ile gerçekleştirilen dönüşümün yolculuğu, yazı ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, kampanya ile ana hedeflerinin tuvalet temizliği ve hijyenini Türkiye geneline yaymak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Günümüzde marka olabilmek için ürünün sadece fiziksel özellikleri ya da sunulan hizmetlerin toplamı yeterli olmayabilir.

Markaların topluma hizmet etmeleri ve sosyal sorumluluklarını gösteren projelere de imza atmaları gerekir.

Başlangıçta birçok kişinin gerçekleştirilebileceğine inanmadığı projemiz ile bugün, birebir eğitim verdiğimiz kişi sayısı 12 milyonu aştı."