Citroen C4 X elektrikli, benzinli ve dizel seçenekleriyle Türkiye’de

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:02

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:02

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen ailesine, Ocak 2023 itibarıyla C4 X ve elektrikli e-C4 X de katıldı. Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X, elektrikli e-C4 X versiyonuyla birlikte aynı anda Türkiye’de satışa çıktı.

Tamamen elektrikli e-C4 X, içten yanmalı versiyonlardan farklı olarak Citroen resmi web sitesi üzerinden online satışa sunulurken, otomobili satın alan müşteriler, Türkiye’de seçili 18 bayiden araçlarını teslim alabiliyorlar.

Kompakt sınıfta geleneksel 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, yeni C4 X, 4.6 metre uzunluğunda geniş hacimli ve 4 kapılı bir otomobilde ''fastback tasarım" ile farklılaşıyor.

C4 ve C5 Aircross SUV arasında konumlandırılan Citroen C4 X model ailesi, lansmana özel olarak 722 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. C4 X model ailesi aynı anda benzinli, dizel ve elektrikli seçenekleriyle pazardaki yerini alıyor.

Yeni C4 X ve elektrikli e-C4 X, Citroen’in Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışlarının artmasına ve markanın genişleme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Yeni C4 X ve elektrikli e-C4 X, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki seçeneklere, alternatif oluyor.

SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Yenilenen model yelpazemize ek olarak markamızın yüksek adetlere ulaşmasındaki kilit modelimiz Citroen C4 X’i, lansman anından itibaren hem benzinli hem dizel motor seçeneklerinin yanı sıra yüzde 100 elektrikli versiyonunu da aynı anda satışa sunarak ülkemizde bir ilke imza atıyoruz. Böylelikle otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Sadece geniş motor seçenekleriyle değil, 4 farklı donanım paketi ve özgün tasarımıyla da Citroen C4 X ve elektrikli e-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak" ifadelerini kullandı.

DONANIM PAKETLERİ

Açıklamaya göre, Citroen C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli e-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor.

Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.

Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroen C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Citroen C4 X’in 1.2 PureTech motoru, 6 ileri manuel şanzıman ile 100 HP güç ve 205 Nm tork sunarken, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile 130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip.

Dizel cephesinde 1.5 litrelik BlueHDI, 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerini, 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile birleştiriyor. Citroen C4 X modellerinin ortalama yakıt tüketimleri 4,3 ile 4,9 lt/100 km ortalamada (WLTP) gerçekleşiyor.

Citroen elektrikli e-C4 X ise 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyle, hızlı şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lık daha düşük hızlı şarj istasyonlarında bu süre 55 dakika oluyor. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına ise 7.5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli e-C4 X’in menzili 360 km olarak açıklandı.