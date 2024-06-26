ORC Araştırma sordu! 'Ekonominin düzeleceğini düşünüyor musunuz?'

ORC Araştırma, Türkiye ekonomisine ilişkin bir anket araştırması yaparak ''Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:35
ORC Araştırma sordu! 'Ekonominin düzeleceğini düşünüyor musunuz?'
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ORC Araştırma, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisini sordu. 

Ankette yurttaşlara, "Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 69,8 gibi oldukça büyük bir oranı ekonominin düzeleyeceğini düşünmediğini söyledi.

Yüzde 20,6 bu soruya evet yanıtını verirken yüzde 9,6 fikir belirtmedi.

 


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