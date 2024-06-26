ORC Araştırma sordu! 'Ekonominin düzeleceğini düşünüyor musunuz?'
ORC Araştırma, Türkiye ekonomisine ilişkin bir anket araştırması yaparak ''Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti.
ORC Araştırma, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 5 bin 620 kişiye Türk ekonomisini sordu.
Ankette yurttaşlara, "Türk ekonomisinin düzeleceğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 69,8 gibi oldukça büyük bir oranı ekonominin düzeleyeceğini düşünmediğini söyledi.
Yüzde 20,6 bu soruya evet yanıtını verirken yüzde 9,6 fikir belirtmedi.
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) June 26, 2024
?? Evet %20,6
?? Hayır %69,8
?? Fikir Belirtmeyen %9,6
#ekonomi
"Araştırma 10-14 Haziran 2024 tarihinde, 5620 Kişi ile yüzyüze yapılmıştır"
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