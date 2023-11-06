Organik atıklardan doğalgaz

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:25

PepsiCO’nun Manisa Fabrikası’ndaki biyometanizasyon tesisi için 100 milyon TL yatırım yapılırken, yıllık yaklaşık 10 bin ton organik atıktan yılda yaklaşık 1.2 milyon Nm3 biyometan gazı üretilebilecek. Doğalgazın saf hali, sıvı doğalgaz denebilecek biyometan üretimi ile PepsiCo Manisa fabrikasının doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’u karşılanacak. Yıllık ortalama 1237 ton sera gazı emisyonu azaltımı yapılabilecek. Biyometanizasyon tesisi projesi için 50 kişilik alanında uzman PepsiCo

Türkiye ekibi, Almanya ve Portekiz’den gelen uzmanlarla işbirliği içinde çalıştı.

Biyometanizasyon tesisinin açılışında konuşan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “Projenin PepsiCo’nun dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tesisinde de uygulanacağı öngörülüyor. Türkiye’deki diğer gıda fabrikalarımızda da bu sistemi uygulayacağız” dedi. Şen, “Bu projeyi daha da ileri taşımayı, işbirliği yapacağımız diğer şirketlerden alacağımız atık ile üreteceğimiz biyometan ile Manisa fabrikamızda tükettiğimiz doğalgazın büyük bir kısmını karşılamayı amaçlıyoruz. Dışarıdan atık almak için bakanlığa başvurduk” diye konuştu.