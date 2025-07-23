Örgütlü mücadeleyle kazandılar: Grevde karar günü

Amerikan şirket TPI Kompozit’in İzmir’de bulunan iki fabrikasında çalışan 2 bin 167 sendikalı işçi 73 gündür grevde. 16 Ocak’ta başlayan toplusözleşme müzakerelerinde önce yüzde 30 zamda ısrarcı olan işveren, grevin yetmişinci gününde yüzde 80 zam teklif etti.

Grev sürecinde işverenin yüzde 50 ve ardından yüzde 70’lik tekliflerini de reddeden işçiler, bugün yüzde 80 zam teklifini sandıkta oylayacak. İşçilerin mevcut aylık ücretleri ikramiyelerle birlikte ortalama 34 bin lira. İşçinin taslaktaki talebi ise yüzde 120 oranında.

Petrol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Cem Turan, fabrikaların, günde 8 saat kimyasal ve toz içerisinde tamamen beden gücüyle çalışan işçiler sayesinde üretim yaptığını vurguladı.

Günün yaşam pahalılığında dayatılan sefalet ücretlerine karşı tek çarenin örgütlenmek olduğunu belirten Turan şöyle konuştu: “Grev bir amaç değil, araçtır ve bu mücadelemiz çok değerli. İşverene karşı grev hakkımızı kullanabilmemiz, dayatılmak istenen kölelik koşullarına karşı durmamız örgütlülüğümüz sayesinde oldu. Sandıktan çıkması olası her iki karar da işçi sınıfının kararı olacak, her durumda kazanan bizler olacağız.”