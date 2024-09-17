Orman köylüsüne ‘ödenek olmadığı’ gerekçesi ile paralarının verilmediği öne sürüldü

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 07:49

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Tarım Ormanİş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, orman köylülerinin “ödenek olmadığı” gerekçesiyle paralarını alamadıklarını söyledi. Durmuş, “Orman köylüsünü bıktırıp işleri tüccara vermek istiyorlar” iddiasını aktardı. Ormanlardaki çalışma sistemini anlatan Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü’nün birim fiyat (vahidi fiyat) üzerinden orman köylülerine iş verdiğini söyledi. Durmuş, “Bu yıl enflasyonda yüzde 100 oranında artış olmasına karşın, birim fiyata yüzde 20 civarında zam yaptılar. Orman köylüsü ürettiği ürün karşılığında birim fiyat üzerinden para alıyor. Örneğin tomruk hazırlıyorlar. Maliyetleri artarken birim fiyatlarına sadece yüzde 20 zam yapıldı” dedi.

Durmuş, “Orman Genel Müdürlüğü’nün çalıştırdığı köylülerin paralarını da ‘ödenek yetersiz’ diyerek ödemediği bilgisini aldık. Bizi Muğla’dan emekçiler aradı. Paralarını alamadıklarını, sorunun aylardır devam ettiğini anlattılar” ifadelerini kullandı. Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı, “orman köylüsünün bıktırılmaya çalışılıp, işlerin tüccara verilmek istendiğini” savundu.

‘KAYITSIZ, SİGORTASIZ’

Durmuş şöyle konuştu: “Tüccar ormana girince usulsüzlük de artıyor. Örneğin yanan orman alanlarının orman köylüsüne verilmesi gerekiyor. Ancak ne yapıyorlar ihale ile tüccara veriyorlar. Tüccar da işçi getiriyor. İşçiler adeta köleleştiriliyor. İnsanları çok ucuza çalıştırıyorlar. İşçiler, tüccarın oyuncağı haline getiriliyor, kayıtdışı, sigortasız çalıştırılıyor. Suriyeli, Afgan işçiler bile var. Oysa buralarda orman köylüsünün çalışması, ürünleri orman deposuna getirmesi oradan da açık artırma ile satılması gerekiyor. Ancak bu ihaleleri çok uluslu şirketler alabiliyor.”

Durmuş, “Ocak ayında genel müdürlük tarafından Antalya’da 5 yıldızlı otellerde toplantılar düzenlendi. Beş gün boyunca eğitim verildi. Oysa orada tesisler vardı. Tesisler kullanılmıyor, otellere gidiliyor. Oralara gelince para bulunuyor ancak en yoksul kesim orman köylüsüne düşük birim fiyattan iş yapmalarına karşın paraları ödenmiyor” vurgusu yaptı.