Orman yangınları çam balını bitirme noktasına getirdi: Bal fiyatlarında korkutan tahmin
Son iki yılda özellikle Muğla'da meydana gelen yangınlar sebebiyle çam balında tehlike çanları çalmaya başladı. Orman yangınlarından fazlaca etkilenen üreticiler, balın kilosunun 400 lirayı geçeceği aktardılar.
İklim sektöründen etkilenen arıcılık sektörü, orman yangınlarıyla daha da kötü bir hâl aldı.
İki yıldır orman yangınlarının yaşandığı Muğla'da 14 bine yakın arı konaklama noktasının yüzde 70'i yanarak kullanılamayacak duruma geldi. Kalan yüzde 30'unda ise Basra böceği yok denecek kadar azaldı.
"MARMARİS’TE TAMAMEN BİTTİ"
Sözcü gazetesinden Sarıipek'in haberine göre, Muğla Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy, “Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'si Anadolu'da, bunun yüzde 85'i Muğla'daydı. Muğla'nın yüzde 35'i ise Marmaris'teydi ama tamamen bitti” dedi.
“Göçer arıcıların dönecek yerleri kalmadı” diyen Beştoy, “Yani getirip kovanlarını koysalar bile o arıların bal yapacağı ormanlar yandı, o arılar da ölecek” diye konuştu.
Arıcılık yapan Mehmet Yücel ise böyle giderse bir kilo balın fiyatının 400 lirayı geçeceğini savundu.
"14 BİNE YAKIN ARI KONAKLAMA NOKTASI VARDI"
Beştoy, Muğla genelinde yetkili makamlarca belirlenen 14 bine yakın arı konaklama noktası olduğunu belirterek, “Her sene köy muhtarları, bölgenin önde gelen arıcıları, ilçe tarım müdürlüğü elemanlarınca bölgedeki arı konaklama sayıları güncelleniyor. Şimdi bu noktaların yüzde 70'i yandı ve arı konamaz” dedi.
“Aslında yüzde 100'üne konamaz” diyen Beştoy, “Çünkü yanlayan yerler de sıcaktan etkilendiği için Basra verimi kalmadı.
Zaten iklim krizi nedeniyle son 3-4 yıldır Basra azalıyordu. Marmaris'te Osmaniye, Bayır, Camiyanı, Orhaniye ve Datça ilçesindeki arıcılar artık bitti. Şu anda var olan tanıma göre yeni bir güncelleme gerekiyor. Maalesef bu yapılmadı. Önceki yangınlardan bu yana bunu söylüyoruz ama nedense bir türlü yapılmıyor” diye konuştu.
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