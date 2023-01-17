Orta gelirlilere yönelik konut kampanyası, piyasalara 'zam' olarak yansıdı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 04:00

Yılın ilk günlerinde duyurulan orta gelirlilere yönelik konut kampanyası dün başladı. Yurttaş ilk gün kampanyayı anlamak için satış ofislerine yönelirken bazı emlak sitelerine ise yüzde 25’e varan oranda artırılan yeni fiyatlar girildi.

Kampanya Türkiye’nin 81 ilinde yeni konutlara yönelik başlatıldı. Şartları 15 yıl vadeli yüzde 0.69’dan başlayan faizlerle yüzde 10 peşinat olarak belirlendi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bazı internet sitelerinde fiyat değişimleri olduğunu 6 bine yakın site için şikâyet geldiğini belirtti. Aşa, ilk gün piyasada karmaşa ortamının olduğunu belirterek yurttaşı dikkatli olmaya davet etti.

İstanbul’da emlakçılık yapan Yasin Toprak da fiyat artışlarını doğruladı ve şunları söyledi:

“Kampanya duyurulduğu an yüzde 25’e varan zam geldi. Bugün de herkes arayıp kampanyayı soruyor ama küçük müteahhitler rayiç bedeli düşük gösterdiği için banka kredisi alınamıyor. Büyük markalı projelere yaradı.”

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir’de kampanyaya çok talep gelmediğini belirterek “Çok dar bir kesime ve çok az projeye uygun bir kampanya. Biraz havada kaldı, umarım ikinci el kampanyasında aynısı olmaz” diye konuştu.