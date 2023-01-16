TOKİ 2023 Orta Gelir Konut Kampanyası'na nasıl başvuru yapılır? TOKİ 2023 Orta Gelir Konut Kampanyası'nın şartları neler?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:15

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasına başvurular başladı. Yurttaşlar, başvuruların nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TOKİ 2023 ORTA GELIR KONUT KAMPANYASI'NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TOKİ 2023 Orta Gelir Konut Kampanyası'na katılmak için gerekli şartları karşılayan yurttaşlar, satın almak istediği daireyi bularak banka veya katılım bankalarına başvuru yapabilecek. Yapılan başvuruların ardından bankalar, kişinin ve konutun uygunluğunu denetleyecek.

TOKİ 2023 ORTA GELIR KONUT KAMPANYASI'NIN ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan, 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her T.C. vatandaşı faydalanabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla şehirleri için başvuru yapan yurttaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak.

KAMPANYA HANGI ILLERI KAPSAYACAK, KAÇ KONUT KAMPANYA KAPSAMINDA OLACAK?

Kampanya 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun kredi paketinden faydalanması öngörülüyor.

PEŞINAT ÖDENECEK MI?

Konut bedelinin en az %10’u peşin alınacak. Daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlarımız isterse peşinat oranını arttırabilecek.

KAMPANYAYA İKİNCİ EL EVLER DAHİL OLACAK MI?

Kampanya yeni konutları kapsayacak, 2. el konutları kapsamayacak. Emlak Konut GYO’nun ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olabilecek.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Finansman tutarı 2 Milyon TL’ye kadar 0,69, 2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 ve 4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacak. Konut satış bedelinin %5’i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3. yıla kadar ödeme planına yansıtılacak. Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30’unu geçen kısmı için katkı sağlanacak. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecek.



































