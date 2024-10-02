'Ortadoğu gerilimi' tırmanırken vadeli işlemler düşüşte: İstihdam verileri bekleniyor

Yayınlanma: 02.10.2024 - 14:23

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:47

Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler ve ülke içindeki liman grevi, yatırımcıları tedirgin ediyor. ABD hisse senedi endeksleri, bu koşullar altında çarşamba günü geriledi. İran'ın Lübnan'daki saldırılarına misilleme olarak İsrail'e füze atılması, yatırımcıların riskli varlıkları satmasına yol açtı ve Wall Street'in ana endeksleri yılın son çeyreğine sıkıntılı bir başlangıç yaptı. S&P 500 ve Nasdaq, önceki seansta yaklaşık iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

PETROL VE SAVUNMA HİSSELERİNDEKİ DALGALANMA

İsrail ve ABD'nin karşılık verme sözü vermesiyle birlikte petrol hisseleri, olası arz kesintilerini fiyatlandıran tüccarların etkisiyle yüzde 2'şer değer kazanarak yüzde 2,5'ten fazla yükselen ham petrol fiyatlarını takip etti. Lockheed Martin ve RTX gibi savunma hisseleri sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,4 değer kazandı.

VADELİ İŞLEMLER VE PİYASA GÖSTERGELERİ

Sabah saatlerinde Dow E-minis 174 puan (yüzde 0,41), S&P 500 E-minis 15,25 puan (yüzde 0,26) ve Nasdaq 100 E-minis 50,25 puan (yüzde 0,25) düştü. Küçük sermayeli Russell 2000 endeksini takip eden vadeli işlemler ise yüzde 0,8 geriledi. Wall Street'in korku göstergesi CBOE Volatilite Endeksi, üç haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor ve son olarak 19,5 seviyesindeydi.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİSİ

Eylül ayı ADP Ulusal İstihdam anketinin TSİ 08:15'te açıklanması bekleniyor. Eylül ayına ilişkin önemli tarım dışı istihdam verisinin ise cuma günü açıklanması planlanıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetme döngüsünü başlatmasının ardından, CME Group'un FedWatch aracına göre, Fed'in kasım ayında çeyrek puanlık daha küçük bir faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 42,6'dan yüzde 63,3'e yükseldi.

LİMAN GREVİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

Yatırımcılar ayrıca Doğu ve Körfez kıyılarında devam eden liman işçilerinin grevini de izliyor. JPMorgan analistleri, grevin Amerikan ekonomisine günde yaklaşık 5 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ediyor. Costco, Walmart ve diğer bazı şirketler, grev için plan yaptıklarını belirtti.

Analistler, liman greviyle birlikte petrol fiyatlarındaki artışın, merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine yaklaşan enflasyonu yükseltebileceğini öngörüyor. Dow bileşeni Nike, yeni bir CEO'nun atanacağı sırada yıllık gelir tahminini geri çektiği için yüzde 5 değer kaybetti.