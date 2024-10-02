Altın fiyatlarında 'Ortadoğu gerilimi' sonrası durum

Altının ons fiyatı Ortadoğu'da gerilimin artmasıyla, değer kazanan doların yarattığı baskı sonucu baskı altında hareket ediyor. İşte yurt içinde altının güncel fiyatları.

Altın fiyatlarında 'Ortadoğu gerilimi' sonrası durum
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:46

Altının ons fiyatı, Ortadoğu'daki tansiyonun yükselmesiyle 2673 dolara tırmanırken; bugünkü işlemlerde ise 2663 dolara kadar çıktı. Sarı maden, saat 09.44 itibarıyla yüzde 0,53 düşüşle 2649 dolarda işlem gördü. Ons altın, tarihi zirvesini 26 Eylül'de 2685 dolara taşımıştı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Dünkü işlemlerde 2940 liraya kadar çıkan gram altın, bugünkü işlemlerde en yüksek 2930 lirayı gördü. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,48 kayıpla 2913 liradan alıcı buldu.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, tarihi zirvesini 26 Eylül'de 2949 liraya çekmişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altının fiyatları şöyle:

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.007,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10.010,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.912,54 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.950,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49.990,32 TL


Etiketler: #ons altın #tam altın #Cumhuriyet altını

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