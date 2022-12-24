Ortalama ücret Avrupa Birliği'nin beşte biri

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

AB’deki çalışanlar için ortalama yıllık maaş 33 bin 500 Avro alırken Türkiye’de ise brüt ücretler yıllık 6 bin 666 Avro yani beşte biri.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın yayımladığı verilere göre AB’deki ücretlerle Türkiye’deki ücretleri karşılaştırdı.

(Vehbi Bakırlıoğlu)

Sonuçlar şöyle: