Ortalama ücret Avrupa Birliği'nin beşte biri
İktidar yeni asgari ücreti 8 bin 507 lira olarak açıklarken ortalama ücretler Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çok gerisinde kaldı.
AB’deki çalışanlar için ortalama yıllık maaş 33 bin 500 Avro alırken Türkiye’de ise brüt ücretler yıllık 6 bin 666 Avro yani beşte biri.
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın yayımladığı verilere göre AB’deki ücretlerle Türkiye’deki ücretleri karşılaştırdı.
(Vehbi Bakırlıoğlu)
Sonuçlar şöyle:
- 2021’de, AB’deki çalışanlar için yıllık ortalama tam zamanlı düzeltilmiş ortalama maaş 33 bin 500 Avro. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise 2021 yılında yıllık brüt ortalama kazanç 68 bin 479 TL. Yani ortalama brüt ücret yıllık 6 bin 666 Avro.
- Ocak 2021’de 611 Avro olan aylık ortalama ücret, aralıkta brüt 400 Avro’ya düştü. 2022’de asgari ücret arttı ama ancak 570 Avro oldu. 2022 Eylül ayı istatistiklerine göre ise aylık ortalama brüt ücret 594 Avro’ya tekabül ediyor.
- Ülkemizde en yüksek ortalama ücret havayolu taşımacılığı sektöründe. Brüt yıllık 17 bin 500 Avro oluyor. Bu rakam da AB ortalamasının çok altında. Bu durum nitelikli işgücünün göçüne neden oluyor.
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