'Örtülü ödenek' rekora koşuyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verileri içerisinde “örtülü ödenek” harcamaları “gizli hizmet giderleri” olarak ifade ediliyor. Bu ödenekten nereye ya da ne için harcama yapıldığı gizli tutuluyor.

Bakanlığın bütçe verilerine göre “örtülü ödenekten” bu yılın 11 aylık döneminde toplam 5.6 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Kasımda 808.9 milyon TL harcama yapılan ödenekte geçen yıl ile karşılaştırıldığında önemli oranda artış yaşandı. Geçen yılın tamamında “örtülü ödenekten” yapılan harcamanın toplamı 3.4 milyar TL olmuştu. Bu yıl 11 ayda 5.6 milyar TL seviyesine ulaştı.2013 yılında yapılan harcama 1.3 milyar TL idi. 2018’de ise 1.7 milyar TL harcama gerçekleştirilmişti. 2019 yılındaki 2 milyar TL civarında olan harcama 2020’de 2 milyar, 2021 yılında ise 2.7 milyar TL olmuştu.